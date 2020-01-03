https://static.news.ru/photo/fc7ba746-2f06-11ea-a88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что январь в Москве будет тёплым, а настоящая зимняя погода «усилит свои позиции» лишь к концу месяца, но «делать это будет крайне осторожно».

Своим прогнозом синоптик поделился с «Вечерней Москвой». Тишковец рассказал, что температура в первом месяце года будет на 3–4 градуса превышать норму. В начале января возможны лёгкие морозы и осадки с нарастанием снежного покрова до 3–8 см. Затем столицу России вновь накроет волной потепления. Заметное похолодание ожидается к Крещению — 19 января температура воздуха может опуститься до минус 10–15 градусов.

Тишковец отметил, что самый пессимистичный вариант предполагает, что похолодание дойдёт до минус 15 градусов, однако долго на таком уровне не удержится. Средняя температура января днём будет от минус 1 до минус 6 градусов, ночью — минус 7–12.

Ранее, как передавал NEWS.ru, жителям столичного региона предрекли морозную и облачную погоду в рождественскую ночь.