Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что январь в Москве будет тёплым, а настоящая зимняя погода «усилит свои позиции» лишь к концу месяца, но «делать это будет крайне осторожно».
Своим прогнозом синоптик
Тишковец отметил, что самый пессимистичный вариант предполагает, что похолодание дойдёт до минус 15 градусов, однако долго на таком уровне не удержится. Средняя температура января днём будет от минус 1 до минус 6 градусов, ночью — минус 7–12.
Ранее, как передавал NEWS.ru, жителям столичного региона предрекли морозную и облачную погоду в рождественскую ночь.
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