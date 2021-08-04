Жителей Москвы предупредили о ливне с грозой

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Во второй половине дня в четверг, 5 августа, погода в Москве станет пасмурной, вечером ожидается ливень с грозой. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он предупредил, что с запада под влиянием атмосферного фронта на столицу надвигаются массивы кучево-дождевых облаков. Дожди начнутся после 15 часов. Выпадет порядка трёх-пяти миллиметров осадков.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов, по области — 21–26 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба.

Тишковец добавил, что пасмурная и дождливая погода сохранится в пятницу. Количество осадков за сутки может составить до 10 миллиметров. Воздух прогреется до плюс 20–23 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об ухудшении погоды жителей Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. По его словам, там ожидаются ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер.