Синоптик предсказал нетипичные для «сиротских новогодних ночей» морозы

В средней полосе России и, в частности, в Москве температура на Новый год редко опускается ниже пяти градусов, однако в этом году она опустится ниже 10 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что в последний раз за 10 лет в новогоднюю ночь такие холода случались в 2016 году, пишет Lenta.ru.

В новогоднюю ночь за последние десять лет температура только один раз была ниже десяти градусов — в 2016 году. В остальные годы — в пределах пяти градусов ниже нуля. Такие сиротские новогодние ночи. Средняя полоса России и Москва сейчас в преддверии очень сильного, мощного вторжения холода, которое начнется в понедельник, 20 декабря, но продолжится практически всю следующую неделю, — уточнил Шувалов.

Он добавил, что подобное вторжение холодов имеет свойство растягиваться во времени, поэтому можно с уверенностью говорить о температуре в районе 10–15 градусов ниже нуля в новогоднюю ночь. Синоптик предположил, что такая погода будет держаться на протяжении всех январских праздников, однако возможны изменения.

Будет небольшой снежок, искрящийся в лунном свете на деревьях, — резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды. Он отметил, что «ни сейчас, ни через миллион лет» невозможно предугадать ситуацию с климатом на период, превышающий две недели.