Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать вооруженную охрану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что у Росгвардии не хватит средств на то, чтобы ставить у каждого торгового центра сотрудников с автоматами. По ее мнению, следует обязать оплачивать эту услугу владельцев ТЦ.

У Росгвардии их (средств. — NEWS.ru) и не должно на это хватать. А у владельцев ТЦ — вполне хватает. Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например, — написала Симоньян.

По оценке главреда RT, для владельцев торговых центров это будут не столь ощутимые расходы. Симоньян считает, что это поможет спасти жизни, а самих предпринимателей избавит от визитов следователей.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности частного охранного предприятия, сотрудники которого работали в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске, где 22 марта произошел теракт. По словам собеседника канала, закон не предусматривает обязательное наличие вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях, поэтому охранники «Крокуса» не должны были иметь при себе огнестрельного оружия.

Глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров ранее рассказал, что российские власти совместно с представителями бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в ТЦ по всей стране. По его словам, такой план может быть реалистичным, если привлечь ЧОП, у которых есть лицензии на применение оружия.