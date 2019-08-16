Задержанный на шествии за честные выборы в районе улицы Старый Арбат в столице активист «Бессрочного протеста» Дмитрий Батуро освобождён. Мужчина покинул ОВД.
Силовики не составили никаких документов и протоколов в связи с задержанием, передаёт «Дождь».
Как писал News.ru, полицейские попытались доставить в отдел несовершеннолетнюю девушку. Однако она зашла в кафе. Силовики приняли решение задержать стоящего рядом Батуро, который скандировал лозунги. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку отобрать у него паспорт.