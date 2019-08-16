Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сургутский фотограф Михаил Батенёв заявил, что артист лейбла Black Star рэпер Pabl.A использовал для обложки своего сингла Facetime его снимок. При этом он не спросил разрешения у автора и не заплатил за его работу.

По словам Батенёва, об этом ему стало известно в начале февраля от знакомой. Он выразил своё негодование из-за случившегося в Instagram, на что рэпер назвал его «амиго» и попросил «притормозить»....