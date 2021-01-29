Силовики начали приходить к журналистам накануне акций протеста

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Сотрудники правоохранительных органов нескольких городов вручили журналистам предостережения о недопустимости участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

Ранее силовики задержали на выходе из дома в Москве главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы». По словам главреда, его обвиняют в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Накануне сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного политика. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве, писал NEWS.ru.