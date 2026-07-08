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08 июля 2026 в 11:03

Сильный отжим кажется удобным, но вот чем он оборачивается для одежды и стиральной машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие привыкли ставить максимальные обороты отжима, чтобы белье быстрее высыхало. Но такая привычка незаметно портит и одежду, и саму стиральную машину, сокращая срок их службы.

При 1400–2000 оборотах ткани испытывают сильное механическое воздействие: вещи растягиваются, теряют форму и постепенно изнашиваются. Особенно страдают деликатные материалы — шерсть, шелк и трикотаж. Для них лучше выбирать 400–600 оборотов, для хлопка и джинсов — до 1000. Это чуть увеличит время сушки, но сохранит вещи в порядке.

Страдает и техника: постоянная нагрузка на высоких оборотах усиливает вибрацию, изнашивает подшипники и приводит к поломкам. Мастера отмечают, что ремонт в таких случаях обходится дорого и требует серьезного вмешательства.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и стала заметно реже сталкиваться с деформацией вещей после стирки. Чтобы техника служила дольше, стоит не перегружать барабан и подбирать режим под каждую ткань — это простое правило экономит и одежду, и деньги на ремонт.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
техника
ткани
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
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