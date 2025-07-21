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21 июля 2025 в 10:55

Швейцарское решти, которое удивит гостей — легко и с корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возможно, вы уже готовили что-то похожее, даже не зная, что на вашем столе — решти, традиционное блюдо швейцарской кухни. Оно простое, сытное и идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Решти готовят из картофеля с добавлением сыра и ветчины. Главное — добиться хрустящей золотистой корочки и расплавленного сыра.

Ингредиенты на 2 порции

  • Картофель — 3–4 шт.
  • Ветчина — 100 г
  • Сыр твердый (эмменталь, гауда или другой, хорошо плавящийся) — 100 г
  • Масло растительное — 2–3 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Картофель в мундире лучше отварить заранее, например, накануне вечером. Используйте сорта, которые не развариваются.
  2. Остывший картофель очистите и натрите на крупной терке. Посолите, поперчите, добавьте половину ветчины, нарезанную кубиками, и перемешайте.
  3. Разогрейте масло в сковороде на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и выложите картофельную массу. Прижмите ее ложкой, чтобы сформировать плотный «блин».
  4. Обжаривайте решти до золотистой корочки примерно 5–7 минут, затем переверните. Удобнее всего накрыть сковороду большой тарелкой, перевернуть решти на нее, а затем сдвинуть обратно в сковороду другой стороной вниз.
  5. Оставшуюся ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Выложите ветчину поверх решти и щедро посыпьте сыром.
  6. Накройте крышкой и готовьте еще пару минут, пока сыр не расплавится.
  7. Снова воспользуйтесь тарелкой, чтобы переложить готовое решти на блюдо.

Подавайте горячим — с хрустящей корочкой, тянущимся сыром и ароматной ветчиной. Это блюдо стоит попробовать хотя бы раз: вкусно, быстро и эффектно.

Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту! Главное — точно соблюдать время приготовления, и тогда блюдо выйдет идеальным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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