Швейцарское решти, которое удивит гостей — легко и с корочкой

Возможно, вы уже готовили что-то похожее, даже не зная, что на вашем столе — решти, традиционное блюдо швейцарской кухни. Оно простое, сытное и идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Решти готовят из картофеля с добавлением сыра и ветчины. Главное — добиться хрустящей золотистой корочки и расплавленного сыра.

Ингредиенты на 2 порции

Картофель — 3–4 шт.

Ветчина — 100 г

Сыр твердый (эмменталь, гауда или другой, хорошо плавящийся) — 100 г

Масло растительное — 2–3 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Картофель в мундире лучше отварить заранее, например, накануне вечером. Используйте сорта, которые не развариваются. Остывший картофель очистите и натрите на крупной терке. Посолите, поперчите, добавьте половину ветчины, нарезанную кубиками, и перемешайте. Разогрейте масло в сковороде на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и выложите картофельную массу. Прижмите ее ложкой, чтобы сформировать плотный «блин». Обжаривайте решти до золотистой корочки примерно 5–7 минут, затем переверните. Удобнее всего накрыть сковороду большой тарелкой, перевернуть решти на нее, а затем сдвинуть обратно в сковороду другой стороной вниз. Оставшуюся ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Выложите ветчину поверх решти и щедро посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте еще пару минут, пока сыр не расплавится. Снова воспользуйтесь тарелкой, чтобы переложить готовое решти на блюдо.

Подавайте горячим — с хрустящей корочкой, тянущимся сыром и ароматной ветчиной. Это блюдо стоит попробовать хотя бы раз: вкусно, быстро и эффектно.

Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту! Главное — точно соблюдать время приготовления, и тогда блюдо выйдет идеальным.