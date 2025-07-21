Швейцарское решти, которое удивит гостей — легко и с корочкой

Возможно, вы уже готовили что-то похожее, даже не зная, что на вашем столе — решти, традиционное блюдо швейцарской кухни. Оно простое, сытное и идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Решти готовят из картофеля с добавлением сыра и ветчины. Главное — добиться хрустящей золотистой корочки и расплавленного сыра.
Ингредиенты на 2 порции
- Картофель — 3–4 шт.
- Ветчина — 100 г
- Сыр твердый (эмменталь, гауда или другой, хорошо плавящийся) — 100 г
- Масло растительное — 2–3 ст. л.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Картофель в мундире лучше отварить заранее, например, накануне вечером. Используйте сорта, которые не развариваются.
- Остывший картофель очистите и натрите на крупной терке. Посолите, поперчите, добавьте половину ветчины, нарезанную кубиками, и перемешайте.
- Разогрейте масло в сковороде на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и выложите картофельную массу. Прижмите ее ложкой, чтобы сформировать плотный «блин».
- Обжаривайте решти до золотистой корочки примерно 5–7 минут, затем переверните. Удобнее всего накрыть сковороду большой тарелкой, перевернуть решти на нее, а затем сдвинуть обратно в сковороду другой стороной вниз.
- Оставшуюся ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Выложите ветчину поверх решти и щедро посыпьте сыром.
- Накройте крышкой и готовьте еще пару минут, пока сыр не расплавится.
- Снова воспользуйтесь тарелкой, чтобы переложить готовое решти на блюдо.
Подавайте горячим — с хрустящей корочкой, тянущимся сыром и ароматной ветчиной. Это блюдо стоит попробовать хотя бы раз: вкусно, быстро и эффектно.
Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту! Главное — точно соблюдать время приготовления, и тогда блюдо выйдет идеальным.