Шум из-за постов военкоров о наступлении ВСУ: что это было, какие прогнозы Несколько российских военкоров и связанных с ними Telegram-каналов сообщили об активизации действий ВСУ, которые восприняли как начало наступления

Фото: Министерство обороны Украины

Вечером 11 мая несколько российских военкоров и связанных с ними Telegram-каналов сообщили об активизации действий ВСУ, которая поначалу была воспринята как попытка начать контрнаступление. Однако вскоре журналисты пояснили, что не хотели «сеять панику» и повода говорить о начале масштабного наступления нет. Минобороны РФ также опровергло соответствующие сообщения Telegram-каналов о прорывах фронта. Опрошенные NEWS.ru военные эксперты рассказали, почему возникли поспешные сведения о контрнаступлении в Сети, и спрогнозировали, когда оно может начаться.

Началось ли контрнаступление

Как уже писал NEWS.ru, анонсированное контрнаступление ВСУ остаётся предметом дискуссий на фоне железнодорожных диверсий и атак беспилотников на территории России. 3 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что ВСУ фактически перешли к контрнаступлению.

Вечером 11 мая несколько российских военкоров и связанных с ними Telegram-каналов сообщили об активизации действий ВСУ, которая поначалу была воспринята как попытка начать контрнаступление. Например, военкор ВГТРК Евгений Поддубный написал, что украинские военные начали «реализацию операции по окружению» российских сил под Бахмутом (Артемовском), предложив «считать, что контрнаступление противника началось». Комментируя это сообщение, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил: «Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка всё еще думает, что это бабушка».

Однако впоследствии военкоры начали опровергать слова о контрнаступлении, заявляя о «стабильной» и «штатной» обстановке на линии соприкосновения и даже называя свои прежние посты «показательным вбросом».

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Что заявили в Минобороны РФ

В российском Минобороны утверждают, что «заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности».

В военном ведомстве заявили, что 11 мая по состоянию на 22:00 на Купянском направлении «активные действия не ведутся». На Краснолиманском «группировкой войск „Центр“ отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва». На Донецком — «пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск».

Помимо этого, в Минобороны утверждают, что «штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии».

Также военное ведомство сообщило, что «подразделения Южной группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой», а также о бое «в направлении населенного пункта Малоильиновка».

«На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — добавили в Минобороны.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Что говорят в Киеве и на Западе

Днём 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно время для подготовки к контрнаступлению, поскольку военные нуждаются в обещанной западной помощи.

«С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и добиться успеха, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал Зеленский в интервью BBC.

Американский телеканал CNN со ссылкой на военного представителя США и неназванного западного чиновника утверждает, что ВСУ начали «формировать» операции в преддверии контрнаступления.

В публикации говорится, что действия украинских войск включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, а также бронетанковым и артиллерийским системам. Это, как отмечают источники CNN, необходимо для того, чтобы подготовить поле боя для ВСУ перед наступлением.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Что за ракеты получила Украина от Великобритании

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправил Киеву ракеты Storm Shadow. Как писал CNN, дальность ее стрельбы составляет 250 километров. Один из собеседников канала заявлял, что эта ракета «по-настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности». До этого максимальный радиус действия ракет, которые поставляли Украине, составлял 80 километров.

Другой анонимный источник канала заявил, что Киев обещал не использовать эти ракеты для атак по территории РФ.

Как пишет Sputnik Ближнее зарубежье, ракеты Storm Shadow — это «технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран».

«Предполагается, что ВСУ их будут применять с бомбардировщиков Су-24 и истребителей МиГ-29, которые прошли модернизацию в Польше. Крылатые ракеты Storm Shadow представляют угрозу только в случае их массового использования», — утверждается в публикации. Авторы сообщения предполагают, что вряд ли у ВВС Украины «найдется такое количество носителей ракет, которые будут способны подняться в воздух». Это означает, что «авиация ВСУ сможет атаковать цели не более чем десятком Storm Shadow в одном залпе». А это, как пишет Sputnik, «вполне посильная цель для российской ПВО».

Фото: Shutterstock Storm Shadow

Когда может начаться наступление ВСУ

В беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что сообщения военкоров о начале контрнаступления ВСУ — это «обычное человеческое ожидание». По его мнению, «все склонны придавать большие масштабы небольшим событиям, пытаясь их опередить».

«Как у любого нормального журналиста есть желание быть первым в донесении чего-то глобального, каждый старается найти доказательство того, что ожидается. Скорее всего, это как раз и было. Там какие-то слухи, тут какие-то слухи. Плюс внимание к Артемовску. Вот это все, вероятно, повлияло на Telegram-каналы, на военкоров», — считает Суконкин.

Он полагает, что «основные события [наступления ВСУ] развернутся в ближайшее время», уточнив, что, «может быть, сегодня-завтра или чуть позже». По его мнению, «речь по-любому идет о начале полномасштабного наступления», а сейчас украинские военные «ведут разведку боем силами до взвода, роты».

«Об этом говорит военная мысль — сперва вы прощупываете позиции противоположной стороны, ищете слабые места и туда наносите удар штурмовыми группами», — добавил Суконкин.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что сообщения о начале контрнаступления ВСУ — это «очередные фейки».

«Никакого полномасштабного наступления нет. Говоря военным языком, ВСУ ведут разведку боем, нащупывают слабые места, куда попытаются вклиниться. <...> Кто-то подбросил информацию, зная наэлектризованность общества. Поэтому любые действия ВСУ могут воспринять как начало наступления. На самом деле вчера просто пошумели и успокоились», — полагает Липовой.

По его мнению, украинское контрнаступление может начаться «в течение семи, максимум 15 дней», либо «всё переносится минимум на середину лета».