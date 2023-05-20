Шукшина предложила заменить телезвезд героями Донбасса Актриса Шукшина: России нужна новая культура

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Актриса и телеведущая Мария Шукшина предложила заменить звезд телевидения героями Донбасса, передает NEWS.ru с выставочного проекта «Zaветaм Vерны», проходившего в московском Музее Победы. Она назвала участников спецоперации «героями нашего времени» и сравнила их с ветеранами Великой Отечественной войны. Актриса отметила, что Россия нуждается в просветительских и высоконравственных передачах на телевидении, для создания «умного и думающего» общества.

Я очень хочу, чтобы эти мужественные, смелые и честные люди заменили бы собой на всех федеральных площадках нашего телевидения тех звезд, которые палец о палец не ударили для духовного развития страны. Всех тех ведущих, которые только лгали, привлекали и развлекали. Нам сегодня нужна новая культура, — сказала Шукшина.

Ранее актриса заявила, что в России существует либеральная цензура, созданная по примеру Запада элитами, пришедшими к власти в 1990-х годах. Она объяснила, что из-за этого запрещается все, что направлено на созидание и подъем патриотизма среди населения. По ее словам, патриотические проекты поддерживаются недостаточно, а вместо них деньги выделяются на то, что разрушает личность.

По ее мнению, в России произошло насаждение прозападных, либеральных ценностей. Шукшина уверена, что необходимо вводить ограничения для деятелей культуры. Артистка отметила, что Россия продолжает жить по Конституции 1993 года, навязанной Москве Западом в расцвет либерализма, в связи с чем творчество неподвластно контролю властей.