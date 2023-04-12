Шукшина заявила о существовании либеральной цензуры в России Актриса Мария Шукшина заявила о существовании либеральной цензуры в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

В России существует либеральная цензура, созданная по примеру Запада элитами, пришедшими к власти в 1990-х годах, считает заслуженная артистка Мария Шукшина. Она объяснила «Царьграду», что из-за этого запрещается все, что направлено на созидание и подъем патриотизма среди населения. По ее словам, патриотические проекты поддерживаются недостаточно, а вместо них деньги выделяются на то, что разрушает личность.

В нашем случае эта цензура либеральная. Потому что у нас запрещено все, что направлено на созидание, на подъем патриотического духа. Заметьте, на патриотические проекты почти не выделяют деньги. А все, что разрушает, одебиливает, оболванивает, весь ширпотреб, напротив, активно поощряется, — пояснила Шукшина.

По ее мнению, в России произошло насаждение прозападных, либеральных ценностей. Шукшина уверена, что необходимо вводить ограничения для деятелей культуры. Артистка отметила, что Россия продолжает жить по Конституции 1993 года, навязанной Москве Западом в расцвет либерализма, в связи с чем творчество неподвластно контролю властей.

Певица Амария ранее призвала вернуть в Россию цензуру, так как, по ее мнению, страна нуждается в культурной перезагрузке. По словам исполнительницы, Россия стремится к самосохранению, поэтому она должна защитить собственную культуру при помощи государства.