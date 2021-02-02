Штрафов мало: родители просят президента наказать организаторов митингов

По всей России 23 и 31 января проходили несогласованные акции протестов, в которых массово участвовали несовершеннолетние жители нашей страны. В связи с чем, обеспокоенные родители написали открытое обращение к органам государственной врасти РФ. В документе говорится об ужесточении наказания за призывы к участию в митингах и возможности изолировать детей от «манипуляторов». Родители просят привлечь виновников к уголовной ответственности, оперативно блокировать соцсети, в случае распространения информации о протестах, а при необходимости даже изменить законодательство России — подробнее в материале NEWS.ru.

Крик о помощи

Представители Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС), в которую входят более 90 организаций со всей страны, в конце января отправили открытое обращение к властям. В документе (есть в распоряжении NEWS.ru) они просят президента РФ, председателя правительства, директора ФСБ, генпрокурора, председателя следственного комитета, министра внутренних дел и руководителя Роскомнадзора принять меры, которые способны предотвратить вовлечение детей в несанкционированные акции. По мнению родителей, оппозиционер Алексей Навальный и его сообщники «цинично манипулируют подростками, используют их возрастные протестные настроения». Также они указали, что хотят более жёсткого наказания виновных за подобные призывы и принятия радикальных мер.

Требуем привлечь руководителей региональных штабов Навального и других лиц, призывающих к участию в несанкционированных акциях, привлечь к уголовной ответственности. Чтобы надёжно изолировать этих провокаторов от наших детей, не дать им устроить кровавое месиво. Социальные сети, распространяющие призывы к противоправным действиям, должны немедленно блокироваться, как это происходит в других демократических государствах. Если для этого нужно изменить законодательство, просим сделать это как можно скорее, — указано в обращении.

Также родители добавили, что штрафы в подобном случае «не являются адекватной мерой борьбы». Семейные россияне ждут строгих и действенных мер, чтобы дети были надёжно ограждены от «манипуляторов». Это они также прописали в отправленном документе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Научите думать

Как прокомментировала NEWS.ru просьбу родителей детский психолог Наталья Наумова, такие кардинальные меры не помогут справиться с возникшей ситуацией. По мнению эксперта, ребёнок может получить информацию откуда угодно и самое главное, чтобы он умел её анализировать и принимать самостоятельные, взвешенные решения. Поэтому каждому родителю стоит выстроить доверительные отношения со своим чадом, а не пытаться им управлять, — считает специалист.

Должны быть настолько доверительные отношения, чтобы, поговорив с родителями, ребёнок мог поменять свою точку зрения. Для этого нужно не командовать детьми, ведь именно такие подростки больше других ведутся на манипуляции взрослых. Необходимо научить ребёнка мыслить. Поэтому стоит спрашивать почему он хочет туда пойти. В беседе взрослые должны помочь ребёнку принять правильное решение. Нужно научить его не быть управляемой марионеткой, а размышлять и делать выводы. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

По словам эксперта, дети могут до конца не осознавать, что в случае несанкционированных акций будет происходить на улицах. Любая толпа — это опасно, может возникнуть давка или драка. В такой ситуации специалист посоветовала родителям спросить у своего ребёнка, как бы он поступил, оказавшись в зоне беспорядков. Также взрослым следует объяснить детям, что поддаваться влиянию толпы и проявлять агрессию в подобных обстоятельствах не нужно. Когда родители так всё разъяснят, подросток поймёт всю серьёзность ситуации и сам может передумать, — заключила психолог.

Показатель проблемы

Несовершеннолетние россияне участвуют в несогласованных акциях не в поддержку Навального и не по причине чьих-то манипуляций, как считают представители родительских комитетов. Они выходят на улицы вместе со взрослыми из-за обострённого чувства справедливости и «для движухи». Этим мнением с NEWS.ru поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Основную проблему, которую вскрыли происходящие митинги, специалист увидел в другом.

У нас провалена работа с подростками, развалено образование и наблюдается колоссальный кризис семьи. Многие дети предоставлены сами себе, да и большое число родителей в нынешней ситуации вынуждены работать на нескольких работах. Сейчас мы имеем дело с социально-идеологической беспризорностью детей. Это центральный момент, который должен стать предметом совместных усилий родителей с государством. Про это нужно бить тревогу и без этих митингов всё было не очень хорошо ведь. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Как ранее писал NEWS.ru, по итогам протестов, которые прошли по всей России 31 января, было задержано больше пяти тысяч жителей нашей страны. В том числе в отделения полиции доставляли и несовершеннолетних. Например, во Владивостоке в тот день задержали 25 подростков.