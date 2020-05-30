Штормовой ветер в Москве повалил 50 деревьев

https://static.news.ru/photo/10ef220e-a246-11ea-89bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве повалено 50 деревьев после прошедшего накануне дождь с сильным ветром. Повреждено почти 20 автомобилей. О

В Москве из-за непогоды произошло падение 50 деревьев, повреждения получили почти 20 автомобилей. Также были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ. Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпал 61 мм.

Дождь будет продолжаться и в субботу, при этом в городе будет тепло, воздух прогреется до 25 градусов. Затяжные дожди в столицу принёс активный антициклон, который пришёл с Чёрного моря. Максимум осадков для 29 мая прежде был зарегистрирован в 2015 году, тогда выпало 26 мм, писал NEWS.ru.