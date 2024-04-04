SHOT: прибыль от бизнеса Лерчек ушла в минус на фоне уголовного дела

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина

Telegram-канал SHOT сообщил, что бизнес блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) терпит существенные убытки. Как уточняет канал, за год прибыль от продажи ее косметики Letique достигла отрицательных значений.

По данным канала, Чекалина продавала косметику через ООО «Би Фит», в 2022 году реализация продукции принесла ей 2,6 млрд рублей, а чистая прибыль составил 254 млн рублей. По информации SHOT, на фоне уголовного расследования в отношении блогера бизнес сократил доход больше чем вдвое, на что указывают данные за 2023 год. Канал указывает, что прибыль от Letique за этот период составила минус 176 млн рублей.

Уголовное дело против Лерчек за неуплату налогов было заведено в марте 2023 года. Как утверждает SHOT, тогда многие покупатели стали избавлять от косметики и пытались ее перепродать, так как брали средства только для участия в розыгрыше «Колесо фортуны».

Чекалину и ее супруга обвиняли в легализации доходов, добытых преступным путем. К ноябрю Валерия закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Паре разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.

Позднее стало известно, что Лерчек 15 марта подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.