SHOT: полиция пришла с обыском к экс-редактору Первого канала Овсянниковой

Фото: Социальные сети Марины Овсянниковой

Марина Овсянникова

Telegram-канал SHOT сообщает, что у бывшего редактора Первого канала, устроившей демарш с плакатом в прямом эфире, Марины Овсянниковой в данный момент проходят обыски. Они связаны с распространением журналисткой фейков о российской армии.

По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, речь идёт об уголовном деле о дискредитации ВС РФ.

Силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом. Однако оставили номер телефона следователя. По всей видимости, придется мне «ловить» Марину непосредственно в отделе, — написал Захватов в своём Telegram-канале.

Накануне Марина Овсянникова получила очередной штраф на сумму 40 тысяч рублей за фейки о российской армии. Его назначил суд после очередного поста экс-редактора Первого канала в соцсетях.

Ранее Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мещанский районный суд города Москвы признал её виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».