Шоколадная колбаса как у мамы — но вкуснее в два раза

Шоколадная колбаса из печенья — один из тех десертов, что делают детство сладким и уютным. Готовить её можно буквально за 20 минут, а потом остается только дождаться, пока она застынет в холодильнике. Без духовки, без лишней возни — и всегда получается.
Если хотите порадовать детей, удивить гостей или просто вспомнить детство — этот рецепт точно стоит сохранить.
Ингредиенты
- Печенье — 500 г
- Сливочное масло — 200 г
- Грецкие орехи или арахис — 100 г
- Сахар — 200 мл (1 стакан)
- Какао — 2 ст. л. с горкой
- Молоко — 100 мл
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте все продукты. Орехи очистите от скорлупы.
Шаг 2. В миске соедините сливочное масло, молоко, сахар и какао. Поставьте на паровую баню и подогревайте, помешивая, пока масса не станет однородной. До кипения доводить не нужно.
Шаг 3. Печенье поломайте руками или раскрошите скалкой на мелкие кусочки.
Шаг 4. Орехи мелко порубите ножом или в ступке и смешайте с печеньем.
Шаг 5. Влейте теплую шоколадную массу в миску с печеньем и орехами.
Шаг 6. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы масса стала густой и вязкой.
Шаг 7. На лист пищевой пленки выложите часть массы и сверните её в плотный цилиндр. Концы завяжите ниткой или закрутите. Из указанного количества получится примерно три колбаски.
Шаг 8. Уберите заготовки в холодильник минимум на 3–4 часа до полного застывания.
Подавайте шоколадную колбасу нарезанной кружочками к чаю или кофе. Советуем приготовить сразу двойную порцию — уж очень быстро съедается.
Когда хочется чего-то нежного, воздушного и обязательно с кремом — я пеку эклеры. Они не такие уж капризные, как кажется, особенно если не усложнять рецепт.