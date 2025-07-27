Шоколадная колбаса как у мамы — но вкуснее в два раза

Шоколадная колбаса как у мамы — но вкуснее в два раза

Шоколадная колбаса из печенья — один из тех десертов, что делают детство сладким и уютным. Готовить её можно буквально за 20 минут, а потом остается только дождаться, пока она застынет в холодильнике. Без духовки, без лишней возни — и всегда получается.

Если хотите порадовать детей, удивить гостей или просто вспомнить детство — этот рецепт точно стоит сохранить.

Ингредиенты

Печенье — 500 г

Сливочное масло — 200 г

Грецкие орехи или арахис — 100 г

Сахар — 200 мл (1 стакан)

Какао — 2 ст. л. с горкой

Молоко — 100 мл

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все продукты. Орехи очистите от скорлупы.

Шаг 2. В миске соедините сливочное масло, молоко, сахар и какао. Поставьте на паровую баню и подогревайте, помешивая, пока масса не станет однородной. До кипения доводить не нужно.

Шаг 3. Печенье поломайте руками или раскрошите скалкой на мелкие кусочки.

Шаг 4. Орехи мелко порубите ножом или в ступке и смешайте с печеньем.

Шаг 5. Влейте теплую шоколадную массу в миску с печеньем и орехами.

Шаг 6. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы масса стала густой и вязкой.

Шаг 7. На лист пищевой пленки выложите часть массы и сверните её в плотный цилиндр. Концы завяжите ниткой или закрутите. Из указанного количества получится примерно три колбаски.

Шаг 8. Уберите заготовки в холодильник минимум на 3–4 часа до полного застывания.

Подавайте шоколадную колбасу нарезанной кружочками к чаю или кофе. Советуем приготовить сразу двойную порцию — уж очень быстро съедается.

Когда хочется чего-то нежного, воздушного и обязательно с кремом — я пеку эклеры. Они не такие уж капризные, как кажется, особенно если не усложнять рецепт.