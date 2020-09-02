Шойгу предложил проводить в школах полноценный экзамен по географии

https://static.news.ru/photo/4ace651e-ecfd-11ea-87ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев /АГН «Москва»

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу выступил за введение обязательного экзамена по географии для школьников — 100 вопросов из географической «таблицы умножения».

По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения, — заявил Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде».

Он предложил придумать 100 вопросов по географии, ответы на которые должен будет знать каждый школьник. Своеобразную географическую «таблицу умножения».

Шойгу обратил внимание, что ряд школьников и студентов вузов не могут ответить на «банальные вопросы по географии и истории».

Могу поспорить с вами: если мы придём сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару — тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно, — отметил президент Русского географического общества.

По его словам, у школьников есть навигаторы и гаджеты, первый покажет куда нужно идти, а второй «расскажет, как это красиво».

Журналисты спросили у Шойгу, а вдруг школьники удивят своими знаниями.

Не удивят. Мы уже провели эксперимент — удивились так, что до сих пор опомниться не можем, — подчеркнул министр.

По его словам, в одном из элитных вузов преподаватели провели опрос. На вопрос «Куда впадает Волга?» пятеро студентов сказали, что в Байкал, а двое заявили, что никуда не впадает. Шойгу подчеркнул, что это послужило толчком к идее о проведении географического диктанта. Министр отметил, что средние результаты по нему растут.

NEWS.ru писал, что Шойгу резко раскритиковал российские учебники по географии. По его мнению, они не сопоставимы со старыми учебниками, поэтому им необходимо рецензирование Русского географического общества.