Шойгу поздравил женщин Российской армии с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/1a669336-7dd2-11eb-8fad-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в преддверии Международного женского дня отметил достижения представительниц прекрасного пола в рядах Вооружённых сил. Об этом он рассказал на праздничном вечере в ведомстве в честь 8 Марта.

Шойгу отметил, что в армии России служат более 300 тысяч женщин. Из них 270 — это гражданский персонал, а 40 тысяч — военные.

Только за прошедший год наши женщины получили более 300 государственных наград, среди них 31 боевая награда. Это о многом говорит, — сказал Шойгу, слова которого приводит портал MK.RU.

Министр обороны особо отметил заслуги женщин-военнослужащих, которые сейчас находятся на службе в Сирии и Нагорном Карабахе, и выразил надежду на то, что «там найдутся настоящие мужчины, которые найдут время и возможности, чтобы поздравить наших замечательных женщин, где бы они в данный момент не служили».

В четверг российский лидер Владимир Путин обратился к российским женщинам с поздравлениями с наступающим 8 Марта. Таким образом президент завершил встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщал NEWS.ru.