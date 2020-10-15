Шойгу написал книгу «Про вчера»

https://static.news.ru/photo/e45956a6-0ed8-11eb-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Вадим Савицкий/rgo.ru

В Русском географическом обществе состоялась презентация книги министра обороны РФ и президента РГО Сергея Шойгу «Про вчера». В 300-страничный сборник вошли более 50 его рассказов-воспоминаний о гражданской войне в Таджикистане, о событиях 1990-х годов в Грузии и на Северном Кавказе.

Встали как вкопанные. Я мгновенно перестал мёрзнуть. Хорошо помню это отвратительное ощущение, когда пот, образовавшись где-то на затылке, струйками течёт между лопаток по спине и промеж ягодиц. Забываешь, что все смотрят на тебя. Ждут, ты ж начальство, — цитирует KP.RU отрывок из книги.

Книга вышла в издательстве АСТ. Её уже назвали «живой энциклопедией слома эпох», когда на смену Советскому Союзу приходил новый век в новой России.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил идейным вдохновителем и одним из создателей героической кантаты, посвящённой Великой Отечественной войне. Он написал стихи и сценарий к 40-минутному фильму, в котором рассказывается о нападении гитлеровской Германии на СССР, сражениях под Ленинградом и Москвой, подвигах Зои Космодемьянской, панфиловцев и всего советского народа.