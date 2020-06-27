Шнуров назвал суд и ДТП высшими точками для Серебренникова и Ефремова

https://static.news.ru/photo/5b49a2ca-b871-11ea-b603-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В творчестве получившего условный срок за хищения режиссёра Кирилла Серебренникова и устроившего смертельную аварию в центре Москвы актёра Михаила Ефремова эти события стали «высшими точками». Так считает музыкант и член Партии Роста Сергей Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» при этом заметил, что информационная эпоха размыла границы между артистами и зрителями.

Как бы страшно и цинично ни звучало, но суд и авария — пока что высшие точки в творчестве Михаила и Кирилла. Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы, — отметил Шнуров в своей колонке на сайте KP.RU.

По мнению музыканта, в эту ситуацию входит и трагедия на Бали, где 18-летняя россиянка и блогер-миллионерша Настя Тропицель разбилась на своём байке.

Выводы неутешительные — все эти кровавые перформансы и есть то самое современное искусство, — пофилософствовал Шнуров.

Режиссёра Кирилла Серебренникова 26 июня признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно. Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.

Что касается актёра Михаила Ефремова, то авария с его участием произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля.

Адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Юрист также добавил, что актёр вовсе не добивается закрытия уголовного дела, но хочет помочь семье, так как понимает, что по его вине погиб человек. Позднее Пашаев объяснил свои слова об «усыновлении». Дело актёра могут передать в суд в августе.

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров посвятил сатирическое стихотворение российским звёздам, которые поучаствовали в продвижении всенародного голосования по поправкам в Конституцию.