Школьные туалеты в России отремонтирует иностранная компания

https://static.news.ru/photo/6432dffa-bf23-11eb-a039-96000091f725_660.jpg Фото: glava_miass/instagram

Британский бренд Domestos, который занимается выпуском бытовой химии, объявил в России конкурс на ремонт школьных туалетов. Об этом говорится на сайте компании.

Сотрудники и руководство учебных заведений, а также сами школьники и их родители могут принять участие в конкурсе компании. Для этого им нужно отправить заявку в онлайн-формате, указать адрес школы, где находится требующий ремонта туалет, описать его состояние и приложить снимки.

По итогу конкурса будут выбраны три школы, ремонт в которых оплатит нидерландская компания Unilever, которой принадлежит бренд Domestos. Тройку самых «аварийных» туалетов выберет специальная комиссия. Финалистам подарят набор чистящих средств.

Несколько российских городов уже отправили заявки. Так прессе стало известно об участии школ из Волгограда, Барнаула, Новомосковска, Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска и других городов. Туалеты в этих школах в очень плохом состоянии — от отваливающейся плитки до протекающих труб.

В некоторых учебных заведениях ученикам приходится бегать домой, чтобы сходить в туалет.

Ранее ученики школы в карельском селе Ляскеля сняли короткометражный фильм про ужасное состояние туалетов в учебном учреждении. На кадрах видно, что вместо унитазов в уборных просто дыры в полу.