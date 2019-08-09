https://static.news.ru/photo/e7254226-bcdd-11e9-95dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Координатор курса «Биоэтика детям», дипломированный педагог Мария Яковленко рассказала о проекте, который вот уже несколько лет реализуется в школах, досуговых и молодёжных центрах Санкт-Петербурга.

По её словам, каждый урок, который проводят волонтёры организации «Голоса за животных», призван научить детей осознавать ценность каждой жизни.

Начинаем с того, в чём мы с животными схожи, говорим о домашних питомцах, о бездомных животных, о том, как они оказываются на улице, по каким причинам. Большое внимание уделяем эксплуатации животных, например, в сфере развлечений. В рамках этой темы говорим о цирках, дельфинариумах, океанариумах, контактных зоопарках, о фотобизнесе с животными, о процессе дрессуры и обо всём, чем сопровождаются подобные шоу, — рассказала она.

Яковленко уточнила, что занятия сопровождаются фотографиями и видеороликами, которые подбираются так, чтобы показать жизнь «за кулисами», но не напугать школьников.

Координатор курса отметила положительный эффект от уроков, а также восприимчивость и неравнодушие детей, которые очень переживают за животных.

В конце каждого занятия волонтёры беседуют со школьниками и рассуждают на тему того, что можно сделать для зверей, чтобы те не страдали, передаёт « Полит-Эксперт ».

Ранее News.ru писал, что зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал идею адаптировать российские законы для школьников путём их переложения в стихотворную форму.