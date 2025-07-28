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28 июля 2025 в 15:43

Школьник раздевал одноклассниц с помощью ИИ

В Индии подросток создавал фейковые обнаженные фото девочек, используя ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании арестовали 17-летнего школьника за создание сексуальных изображений своих одноклассниц, передает Daily Mail. Для этого подросток использовал ИИ.

На аккаунте были опубликованы фотографии нескольких несовершеннолетних. Все изображения были изменены: с помощью технологий с оригинальных снимков были сгенерированы фейковые обнаженные версии, — сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Испании.

Расследование началось после того, как 16 девочек заявили о том, что в социальных сетях появились фотографии порнографического характера, на которых были изображены якобы сами несовершеннолетние.

Первая жалоба была подана в правоохранительные органы в декабре 2024 года. Потерпевшая рассказала, что в интернете появился профиль, владелец которого выдает себя за нее. В нем публиковались видео и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые выставляли ее в неприглядном свете.

Ранее психиатр предупредил о возможном негативном влиянии использования искусственного интеллекта в школьном возрасте. По его словам, опора на ИИ может тормозить развитие критического мышления и приводить к утрате базовых когнитивных навыков. Мозг может «разбаловаться» упрощением задач, что снизит способность анализировать и формулировать мысли.

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