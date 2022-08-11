В России выявили шесть случаев «дельтакрона» В России подтвердили шесть случаев заражения гибридным штаммом коронавируса «дельтакрон»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарегистрировано шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, представляющего собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

В базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве, — говорится в сообщении.

Вариант коронавируса «дельтакрон», по заявлению Роспотребнадзора, не влияет на эпидобстановку в этих городах. Кроме того, сейчас нет оснований полагать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни.

В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью. Появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов, — отмечают представители службы.

Ранее исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.