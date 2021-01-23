Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную жареную курицу

Шеф-повар Оли Мартин, победивший в шоу MasterChef, рассказал о своих секретах приготовления на огне идеальной жареной курицы.
В беседе с Daily Mail он
Это помогает кожице стать красивой и хрустящей, — пояснил Мартин.
Шеф-повар отметил, что необходимо дать курице отстояться в течение половины от времени жарки. Это сделает её более сочной. По словам Мартина, курица не бывает сухой. Зачастую её пережаривают из-за опасений, что она останется сырой. Он заявил, что необходимо иметь немного веры и проверять готовность блюда с помощью надреза.
И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима, — заявил Оли Мартин.
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