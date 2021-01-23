Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную жареную курицу

https://static.news.ru/photo/39c5cb6a-5d4e-11eb-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Шеф-повар Оли Мартин, победивший в шоу MasterChef, рассказал о своих секретах приготовления на огне идеальной жареной курицы.

В беседе с Daily Mail он сообщил , что главный секрет заключается в том, чтобы использовать во время жарки курицы большое количество масла. По словам шеф-повара, он поливает своё блюдо маслом во время жарки каждые 10 минут в течение первого получаса и прекращает это делать в последние 20–30 минут приготовления.

Это помогает кожице стать красивой и хрустящей, — пояснил Мартин.

Шеф-повар отметил, что необходимо дать курице отстояться в течение половины от времени жарки. Это сделает её более сочной. По словам Мартина, курица не бывает сухой. Зачастую её пережаривают из-за опасений, что она останется сырой. Он заявил, что необходимо иметь немного веры и проверять готовность блюда с помощью надреза.

И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима, — заявил Оли Мартин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, есть ли разница во вкусовых качествах картофеля «экономкласса» и обычного.