«Страшное дело»: эксперты — о действиях экипажа Airbus А320, севшего в поле Не было ли ошибкой решение направить самолет в Новосибирск и могут ли такие инциденты повториться — в материале NEWS.ru.

Фото: Стрингенр/NEWS.ru

Одной из главных тем дня стала аварийная посадка самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний» у которого возникли проблемы с гидравликой. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Сочи в Омск, приземлилось на пшеничное поле под Новосибирском. Хоть все пассажиры и члены экипажа выжили, некоторые авиаэксперты полагают, что это произошло благодаря чуду. NEWS.ru узнал, каковы были шансы спасти самолет в такой ситуации, зачем экипаж направил его в Новосибирск и станут ли подобные инциденты учащаться.

Что произошло с Airbus А320 «Уральских авиалиний»

По данным Росавиации, самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку прямо в поле утром 12 сентября вблизи населенного пункта Каменка в 180 километрах от Новосибирска. Для расследования причин и обстоятельств инцидента сформирована комиссия. На борту A320 находились 159 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника. Все они выжили, пять человек обратились за медицинской помощью.

Пока точная причина ЧП неизвестна. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что лайнер совершил экстренную посадку из-за проблем с гидросистемой. Из опубликованной Telegram-каналом «112» расшифровки переговоров пилотов следует, что «гидравлика вытекла полностью».

Фото: t.me/HocenkoVP Виталий Хоценко

Telegram-канал Baza писал, что A320 заходил на посадку в аэропорту Омска, но не стал приземляться из-за отказа гидравлики — экипаж сообщил о неполадках и увел борт на второй круг.

После еще одного захода, пилоты выбрали курс на Новосибирск, аэропорт которого оборудован более протяженной взлетно-посадочной полосой. Также Baza предполагала, что во время полета стало понятно, что у A320 недостаточно топлива, и в итоге пилоты решили сажать самолет в поле.

По данным Telegram-канала Mash, пролетая над Омском, пилоты выпустили шасси, из-за чего расход горючего повысился по причине возросшего аэродинамического сопротивления. В случае если бы борт приземлился в местном аэропорту, он бы не смог развернуться и освободить единственную полосу, говорилось в публикации канала.

По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, у Airbus отказала одна из трех гидросистем.

Почему самолет направили в Новосибирск

Как рассказал NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, такой отказ, как в случае с самолетом «Уральских авиалиний», приводит к увеличению посадочной дистанции. В итоге самолет садится на повышенной скорости и длины посадочной полосы может не хватить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Прежде чем выполнять посадку в Омске, пилоты поняли, что самолет не проходит. Им надо было либо лететь на запасной аэродром, либо рисковать и садиться, но выкатиться с полосы и повредить самолет. Компьютеры, которые стоят на самолете, не могут правильно считать запас топлива, когда не убраны шасси и закрылки. А при отказе гидравлики шасси выпускаются под собственным весом, и в такой конфигурации они полетели в Новосибирск. На нормальном самолете топлива хватило бы, но в таком состоянии экипаж понял, что керосина не хватает», — объяснил предположительные действия экипажа Дельдюжов.

По его мнению, сейчас к командиру воздушного судна будет много вопросов: «Все будут перепроверять и следственные органы, и прокуратура, и государственная комиссия по расследованию этого случая».

«Экипажу и пассажирам повезло, потому что для посадки было выбрано достаточно ровное поле с плотным грунтом. Если бы была дождливая осень, они бы точно поломали шасси, плюхнулись бы на брюхо и двигателями бы набрали земли. А в этом случае внешне самолет выглядит целым, но прежде чем говорить о том, можно ли его ремонтировать или речь идет только о списании, его должны осмотреть технические службы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Можно ли было сесть в аэропорте Омска

Авиаконструктор и бывший эксперт космического кластера фонда «Сколково» Вадим Лукашевич в разговоре с NEWS.ru предположил, что более правильным решением могла бы стать посадка в аэропорту Омска.

«Чтобы спасти самолет, нужно было оставаться над Омском, вырабатывать топливо, уменьшая посадочную массу, а потом произвести посадку. Внизу же был штатный аэродром со всеми аварийными службами — пожарными, медиками, можно было при случае скорую помощь нагнать со всего города. Более того, там были и диспетчер, и радиотехническая система посадки», — пояснил Лукашевич.

Фото: t.me/mchs_official

По его мнению, полет в Новосибирск был в этой ситуации лишним: «Имея на борту авиационное происшествие, экипаж решает лететь в аэропорт Толмачево, потому что там хорошая длинная полоса, не как в Омске. Но если говорят о нехватке топлива, то как можно лететь в Новосибирск в таких условиях? А если речь идет о проблемах с гидравликой, то самолет просто становится „утюгом“ и начинает падать. Очевидно, возникла опасность того, что судно вообще потеряет управление».

Вадим Лукашевич полагает, что пассажирам и экипажу «просто повезло, потому что садиться в тайге, когда самолет начинает делать собой просеку и разрушаться, — это очень страшное дело».

«Если бы самолет остался над Омском, то даже если бы он выкатился за полосу и сломал стойки шасси, восстановлению он бы подлежал, как и все люди на борту тоже были бы живы. А то, что они остались живы в других условиях, означает лишь, что им очень сильно повезло», — добавил Лукашевич.

Что ждет самолет в будущем

По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, визуальных повреждений у лайнера нет. Самолет будет восстановлен, а полеты на нем возобновятся. Также он добавил, что эвакуация аварийного борта займет не меньше месяца. При этом Скуратов не уточнил, каким образом воздушное судно переместят на ремонт с места экстренной посадки, пояснив, что в мировой практике были случаи такой транспортировки самолета.

Вадим Лукашевич в свою очередь полагает, что ремонт вряд ли возможен. Он подчеркнул, что после посадки под Новосибирском «самолет восстановлению не подлежит, поскольку его просто достать невозможно оттуда — в сотнях километрах до ближайшего города». И, продолжает авиаконструктор, даже если самолет «идеально сохранился, его никак не вытащить», а разбор по частям — это «не вариант».

Фото: t.me/mchs_official

Игорь Дельдюжов полагает, что, «если даже самолет решат восстановить, ему предстоит дорогостоящий ремонт», учитывая дефицит комплектующих для Airbus из-за международных санкций.

Снижена ли сейчас безопасность полетов в России

По мнению авиаконструктора Вадима Лукашевича, инциденты с отказом технических систем иностранных самолетов в России, «к сожалению, могут учащаться, потому что ни Boeing, ни Airbus не обслуживаются надлежащим образом — на них не ставятся сертифицированные производителями детали».

«Сейчас речь идет о „сером импорте“ — не факт, что детали хуже, но нормативы нарушаются, и сама по себе безопасность воздушных судов ниже, чем была до февраля 2022 года. Сегодня, что называется, обошлось, но это не последнее происшествие. Гражданская авиационная отрасль пострадала наибольшим образом после начала СВО, потому что на тот момент у нас было в лизинге более 600 иностранных бортов, которые надо как-то обслуживать сейчас», — заявил Лукашевич.

Фото: Гульнара Иванова/ТАСС Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: Гульнара Иванова/ТАСС Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: Гульнара Иванова/ТАСС Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: Гульнара Иванова/ТАСС Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: Прокуратура РФ Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: Прокуратура РФ Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: МЧС России Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой Фото: vk.com/ural_airlines Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Белов Фото: vk.com/ural_airlines Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Белов

По мнению авиаконструктора, эта проблема легко и быстро не решается. В итоге, помимо параллельного импорта запчастей, придется чаще прибегать к так называемому «авиационному каннибализму» — снятию исправных запчастей с одних самолетов для перестановки их на другие машины.

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