Северный флот начнёт еженедельно поставлять четыре тонны кислорода в Коми
Александр Чеков
Александр Чеков
15:03, 29 октября 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Северный флот, базирующийся в Мурманской области, будет поставлять четыре тонны сжиженного кислорода в неделю медицинским учреждениям Республики Коми. Коронавирусные госпитали региона испытывают проблемы с этим газом, передаёт ТАСС.
Северный флот сможет предоставлять Республике Коми 4 тонны кислорода в неделю. Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности лётчиков Северного флота и оказать помощь гражданским медикам, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что кислород вырабатывается собcтвенными силами флота на авиационных технических базах для обеспечения полётов cамолётов.
Ранее медицинская служба флота оргaнизовала передачу кислорода Минздраву Архангельской области. Более двух тонн сжиженного кислорода авиаторы передали учреждениям здравоохранения Костромcкой области.
Ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают «огромные проблемы» с обеспечением кислородом COVID-стационаров.