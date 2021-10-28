Северный флот начнёт еженедельно поставлять четыре тонны кислорода в Коми

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Уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области передано из полиции в региональное управление СКР. Следователи начали проверку на предмет причастности к произошедшему депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве.

По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям <...> переданы материалы уголовного дела, возбуждённого органами полиции по ч. 1...