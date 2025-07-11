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11 июля 2025 в 18:00

Семья подсела на эти «Рыбные хвостики»! Готовлю сразу двойную порцию!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Рыбные хвостики» на майонезе — хрустящая закуска за полчаса! Эти аппетитные «хвостики» — идеальная закуска к пиву, дополнение к супу или просто вкусный перекус. Готовятся из простых ингредиентов, а получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри.

Сначала замесим тесто: в миске смешиваем 200 г рыбного фарша (подойдет минтай, треска или горбуша) с 3 ст. л. майонеза, добавляем 1 яйцо, щепотку соли, черный перец и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Постепенно вводим 150 г муки, вымешивая эластичное тесто. Оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Раскатываем пласт толщиной 5–7 мм и нарезаем полосками 10–12 см длиной. Каждую полоску скручиваем в жгут, формируя «хвостик», и слегка приплющиваем кончики. Для хрустящей корочки можно обвалять их в кунжуте или панировочных сухарях.

Выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем горячими с чесночным соусом или просто так. Эти хрустящие рыбные палочки исчезают со стола мгновенно — проверено! Попробуйте, и они станут вашей любимой закуской.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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