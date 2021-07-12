Семь гаишников из Уфы продавали поддельные водительские права

Семерых сотрудников ГИБДД из Уфы обвинили в создании преступного сообщества. Им вменяется продажа поддельных водительских прав, из-за чего на дорогах страны появились порядка 400 автомобилистов, не сдававших экзамены. Среди их «клиентов» невеста певца Элвина Грея, пишет Mash.

Главой всей преступной схемы называется экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков. Вместе со своим заместителем Айдаром Гиндуллиным и ещё пятью подчинёнными за шесть лет обвиняемые «заработали» около одного млрд рублей от водителей. Те покупали у них права через инструкторов в автошколе «Брукк».

На текущий день Шайбаков скрывается. Следствие обнаружило у него имущество на 40 млн рублей. Инструкторы автошколы отправлены под домашний арест, а инспекторы находятся в СИЗО. Всем участникам схемы грозит до 20 лет лишения свободы.

Невеста Грея — Инзилия Фатхутдинова — отрицает факт покупки прав. По данному вопросу проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции Якутии задержали жителя Иркутской области, который обманул 13 жителей республики более чем на полмиллиона рублей, предлагая им поддельные водительские удостоверения.