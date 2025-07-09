Съели даже крошки! Классическая шарлотка с яблоками

Аромат свежей выпечки, мягкое тесто и сладкие фрукты — классическая шарлотка с яблоками давно стала символом уюта и домашнего тепла. Этот простой и в то же время изысканный десерт покоряет своим вкусом и легкостью приготовления. Даже если вы редко готовите, классическая шарлотка с яблоками — отличный способ вспомнить кулинарные навыки.

Начинаем с подготовки трех кисло-сладких яблок — их нужно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, затем нарезать тонкими дольками. Форму для выпечки — лучше взять круглую диаметром 22–24 сантиметра — смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем мукой.

Теперь делаем тесто. В глубокой миске взбиваем 4 крупных яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы — это займет около 5 минут миксером на средней скорости. Когда масса увеличится в объеме в 2–3 раза и станет воздушной, постепенно добавляем стакан просеянной муки, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить пузырьки воздуха.

Выкладываем половину теста в подготовленную форму, затем равномерно распределяем нарезанные яблоки и заливаем оставшимся тестом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

Готовую шарлотку оставляем в форме на 10 минут, затем перекладываем на решетку. Подавать можно как теплой, так и полностью остывшей, посыпав сахарной пудрой или полив медом.