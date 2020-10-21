Сексологов беспокоит равнодушие молодёжи к половым отношениям

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Современные подростки чаще стали демонстрировать равнодушие к теме секса. Если до нынешнего времени родители в основном беспокоились по поводу слишком раннего начала интимной жизни детей, нежелательной беременности и возможности заражения инфекциями, передаваемыми половым путём, то теперь ситуация резко изменилась.

Молодёжь не торопится заниматься сексом, а у юношей в 17-18 лет часто полностью отсутствует половой инстинкт, рассказала психолог Российского научного сексологического общества Анна Котенева.

Если раньше родители были озабочены, что мальчик поздно возвращается, слишком много времени проводит вне дома, может теоретически что-то выпить и с девочками какими-то не такими познакомиться, то сейчас основная проблема — у мальчиков в возрасте 17-18 лет не сформирован интерес к активному поиску партнёрши, — цитирует её «Ридус».

Она добавила, что современные подростки интересуются другими вещами. По словам Котеневой, они не прекращают увлечения компьютерными играми даже к 19 годам, хотя о подобных хобби обычно забывают с началом пубертата. Эксперт отметила, что молодые люди постоянно «сидят» на сайтах знакомств и в соответствующих приложениях, однако ищут там не пару, а виртуальное общение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сексуальная жизнь после заключения брака нередко становится вялой, заявил клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, у некоторых пар кризис наступает через год-два, а у других — через семь лет. Как правило, причиной является комплекс Мадонны-Блудницы — если муж очень любит свою жену, а она заботится о нём, непременно возникает образ матери. Именно из-за этого исчезает сексуальное желание. Решить проблему помогут флирт и активность со стороны обоих супругов.