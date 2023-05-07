Сексолог рассказала, как вычислить извращенца в соцсетях Сексолог Миллер: извращенца в соцсетях выдает скрытность и откровенные шутки

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Вычислить извращенца в социальных сетях можно по манере общения, если человек сразу начинает переходить на слишком откровенные темы, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, также вызывать подозрения должны слишком скрытные люди, у которых в профиле нет фотографий и какой-то минимальной информации о себе.

Слишком скрытные люди могут вызвать подозрение, без нормально оформленного профиля. Если сразу переходят на слишком откровенные темы и шутки, значит, что-то с этим человеком не так. Мы же сначала общаемся поверхностно при знакомстве, — отметила специалист.

Также, по мнению сексолога, стоит насторожиться, если собеседник регулярно присылает откровенные фотографии. Кроме того, извращенца могут выдавать снимки с дорогими вещами, по словам сексолога.

Насторожить должна постоянная демонстрация обнаженного тела и чрезмерное выставление предметов роскоши — последнее выглядит фальшиво и ненатурально, появляются вопросики по поводу адекватности, — сказала Миллер.

Ранее сексолог предположила, что прекращение работы приложения для знакомств Tinder в России подвигнет граждан активнее знакомиться в реальной жизни. Кроме того, Миллер отметила, что многие пользуются Tinder для поиска партнера на одну ночь. Найти человека для качественных отношений и нормального общения в приложении сложно, считает психолог.