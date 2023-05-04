Сексолог рассказала, чем должны заняться россияне после ухода Tinder Сексолог Миллер считает, что уход Tinder подвигнет россиян знакомиться вне Сети

Фото: Shutterstock

Уход из России дейтингового приложения Tinder может подвигнуть россиян активнее знакомиться в реальной жизни, считает психолог-сексолог Александра Миллер. В комментарии NEWS.ru она отметила, что до сих пор Tinder использовался как приложение для секса на одну ночь.

Считаю, что это (уход Tinder из России. — NEWS.ru) — потрясающая история. Возможно, это подвигнет людей на знакомства в реальной жизни, в реальном формате, так как Tinder — это знакомства, как я всегда говорила, для быстрого секса, не более того. Качественные отношения, нормальное общение не строятся на Tinder, — сказала Миллер.

Психолог отметила, что много ее знакомых пар ссорились из-за того, что один из партнеров пользовался Tinder. По ее словам, женатые мужчины используют эти приложения, чтобы найти быстрый секс на вечер, что противоречит правительственному курсу в семейной политике.

Мы все-таки продвигаем традиционные ценности, может, это поможет их укреплению. Уход Tinder из России не означает, что наши люди не изобретут что-то подобное. Такая история присутствует, к сожалению, — сказала Миллер.

Ранее сообщалось, что компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, окончательно уйдет из России к 30 июня. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян.