Сексолог объяснила мужчинам, как не «провалиться» с подарком на 8 Марта Сексолог Миллер: мужчины не должны стесняться спросить у женщины, что ей подарить на 8 Марта

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мужчины не должны стесняться уточнить у женщины, что ей подарить на 8 Марта — какие цветы, драгоценности или парфюм, иначе можно «провалиться», рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт также призвала не делать сюрприз возлюбленным в виде предметов быта.

Не дарите предметы быта. Ориентируйтесь на украшения, цветы. Не стесняйтесь тщательно выяснить предпочтения женщины. Так как им могут не нравятся определенные камни, металлы, цветы, парфюм. Духи вообще девушки могут выбирать годами, прежде чем выбрать что-то конкретное. Если мужчина думает, что придет в магазин и просто купит духи — это абсолютный провал, — добавила Миллер.

По ее словам, прямые или наводящие вопросы не испортят сюрприз, если сделать его «от всей души, а не для галочки». Сексолог отметила, что мужчина может проследить, что носит и покупает женщина, на что она намекает.

Женщины часто делают намеки, и не всегда отдаленные, чуть ли не прямо говорят, что они хотят. Главное — хотеть угодить, а не стараться сделать подарок для галочки. Все, что для галочки, во что не вкладывают душу — это всегда чувствуется, — подытожила Миллер.

Ранее шеф-повар и телеведущий Александр Белькович рассказал NEWS.ru, что омлет с тунцом и сливочным сыром станет лучшим завтраком для женщины на 8 Марта. По его словам, необходимо взбить пять яиц, добавить сливки и щепотку соли, а затем тонким слоем вылить на сковородку среднего размера с антипригарным покрытием. Он отметил, что готовить нужно на медленном огне.