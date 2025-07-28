Секрет роскошной клумбы: эти цветы лучше растут вместе

Некоторые цветы не только украшают клумбу, но и помогают друг другу расти. Удачные пары выглядят гармонично и защищают соседей от вредителей и болезней. А ещё такое сочетание экономит место.

Например, бархатцы и розы — классика: первые отпугивают тлю, а вторые получаются особенно выразительными на их фоне. Лаванда и шалфей подойдут для солнечных участков и привлекут пчел. Эхинацея отлично смотрится с рудбекией и не даст скучать даже в конце лета. Космея и циннии создают пышный яркий микс, а календула хорошо соседствует почти со всеми. Главное — подбирать цветы с похожими требованиями к свету и поливу.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.