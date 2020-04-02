Сбербанк запустил собственный сервис для поиска работы

https://static.news.ru/photo/95d74e20-74b4-11ea-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк России (MOEX: SBER) совместно с «Работа.ру» запустил свой сервис для быстрого поиска работы. Сайт Beremnarabotu.ru поможет тем, кто столкнулся с трудностями в период карантина и самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

В пресс-релизе кредитной организации говорится, что Сбербанк и «Работа.ру« запустили сервис за два дня. В настоящий момент там доступно 1500 вакансий в 45 регионах.

В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, для эффективной работы на удалёнке каждый сотрудник должен создать внутренний настрой и выработать в себе привычку к дисциплине. Об этом сообщил бизнес-тренер Андрей Антонов.