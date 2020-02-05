https://static.news.ru/photo/ef49980c-484d-11ea-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Есипов Фото: srd.ru

Депутат Саратовской областной думы Владимир Есипов объяснил своё предложение продавать собак в Китай в «добрые руки».

Он сообщил, что его слова были истолкованы превратно.

В том же Китае к собакам и животным относятся по законодательству достаточно бережно. Речь не идёт о том, чтобы приготавливать их в пищу, — приводит его слова радио «Говорит Москва».

По словам Есипова, он лишь хотел донести мысль, что у бюджета нет средств, чтобы обустроить бездомных собак, и что их нужно отправлять в зарубежные приюты, а Китай «здесь недалеко».

Есипов высказал идею продавать собак в Китай и Корею во время заседания комитета областной думы по аграрным вопросам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому, в частности, запрещено умерщвлять домашних животных.