Скорость ветра в Санкт-Петербурге в понедельник, 17 февраля, может достичь 28 м/с. По шкале Бофорта такие погодные условия считаются сильным штормом.
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Температура воздуха в Северной столице днём будет около 7 градусов. Возможны осадки.
Главный городской синоптик Александр Колесов объяснил грядущий шторм циклоном, который зародился над побережьем Норвегии. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус посчитал виновником ненастья, ожидающего Петербург, бушующий в Европе ураган Dennis. Синоптики сходятся во мнении, что непростая погодная обстановка сохранится до среды, 19 февраля.
Как ранее писал NEWS.ru, ураган Dennis оставил без света около семи тысяч домохозяйств на северо-западе Франции.
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