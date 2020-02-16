https://static.news.ru/photo/eef92d30-50cd-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Скорость ветра в Санкт-Петербурге в понедельник, 17 февраля, может достичь 28 м/с. По шкале Бофорта такие погодные условия считаются сильным штормом.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные от городского управления МЧС. Спасатели просят горожан 17 февраля держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, не подходить к домам с неустойчивой кровлей и с осторожностью передвигаться возле сооружений повышенного риска — трубопроводов, линий электропередач, мостов. Автомобилистов призывают внимательнее выбирать места для парковки.

Температура воздуха в Северной столице днём будет около 7 градусов. Возможны осадки.

Главный городской синоптик Александр Колесов объяснил грядущий шторм циклоном, который зародился над побережьем Норвегии. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус посчитал виновником ненастья, ожидающего Петербург, бушующий в Европе ураган Dennis. Синоптики сходятся во мнении, что непростая погодная обстановка сохранится до среды, 19 февраля.

Как ранее писал NEWS.ru, ураган Dennis оставил без света около семи тысяч домохозяйств на северо-западе Франции.