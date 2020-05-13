Самым пожилым геймером в мире признали 90-летнюю японку

https://static.news.ru/photo/bb1bc1d2-94c8-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: guinnessworldrecords.com

Жительница Японии Хамако Мори, также известная как Gaming Grandma, внесена в Книгу рекордов Гинесса, как самый старший геймер в мире.

Увлеклась видеоиграми женщина, когда ей было больше 50 лет. Теперь 7-8 часов каждый день она проводит за своей игровой приставкой PS4. Одни из её любимых игр — «Call of duty: Modern warfare» и «GTA 5».

Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было моим правильным решением, — призналась пенсионерка.

Хамако Мори достаточно популярна в Интернете, на её Yotube-канал подписано более 150 тысяч человек.

Как сообщал NEWS.ru ранее, французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах. Картина будет основана на статье The Wall Street Journal о шведской команде геймеров The Silver Snipers, соревнующейся в шутере Counter-Strike: Global Offensive.