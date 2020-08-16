Названы самые популярные авианаправления для «туров выходного дня»

https://static.news.ru/photo/abdbdffe-dfc8-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне стали чаще отправляться в короткие поездки на выходные. Люди отправляются самолётами «туда» в пятницу-субботу и возвращаются «обратно» в субботу-воскресенье, сказано в обзоре одного из сервисов по онлайн-бронированию билетов.

Самыми популярными направлениям выходного дня стали Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Москва. Доля броней авиабилетов «туда-обратно» в июле выросла с 6,3% до 8,4% по сравнению с прошлым годом, передаёт РИА Новости.

При этом средний чек на авиабилеты оказался ниже, чем при более продолжительных путешествиях. В среднем «перелёт на уикенд» в июле обходился туристам в 6 694 рубля, а на более длительной период — в 7 791 рублей.

Наиболее востребованными такие путешествия стали среди граждан в возрасте 30-35 лет. На втором месте — более молодые туристы в диапазоне 25-30 лет. 13,8% отдыхающих отправляются в короткие поездки вместе с детьми.

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