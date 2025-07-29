Салат «Терияки» с курицей! На азиатский манер и с пикантной заправкой! Этот салат сочетает нежную курицу в пикантном соусе терияки, свежие овощи и хрустящий кунжут. Идеальный баланс сладкого, соленого и пряного — настоящее гастрономическое путешествие!
Ингредиенты (2 порции)
- Куриное филе — 250 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Листья салата (айсберг/ромэн) — 100 г
- Огурец — 1 шт.
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Сливочное и оливковое масло — по 1 ст. л.
Для соуса терияки
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Чеснок — по вкусу
Приготовление (20 минут)
- Курица. Филе нарезаем полосками, обжариваем на сливочном масле с давленым чесноком до золотистости.
- Соус. Смешиваем кетчуп, чеснок, соевый соус и мед, заливаем курицу и тушим 2 минуты до глазурирования.
- Овощи. Салат рвем руками, огурец нарезаем соломкой, черри — половинками.
- Сборка. На тарелку выкладываем листья салата, овощи, сверху — горячую курицу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем кунжутом.
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