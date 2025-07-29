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29 июля 2025 в 05:00

Салат «Терияки» с курицей! На азиатский манер и с пикантной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Терияки» с курицей! На азиатский манер и с пикантной заправкой! Этот салат сочетает нежную курицу в пикантном соусе терияки, свежие овощи и хрустящий кунжут. Идеальный баланс сладкого, соленого и пряного — настоящее гастрономическое путешествие!

Ингредиенты (2 порции)

  • Куриное филе — 250 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Листья салата (айсберг/ромэн) — 100 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Сливочное и оливковое масло — по 1 ст. л.

Для соуса терияки

  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Чеснок — по вкусу

Приготовление (20 минут)

  1. Курица. Филе нарезаем полосками, обжариваем на сливочном масле с давленым чесноком до золотистости.
  2. Соус. Смешиваем кетчуп, чеснок, соевый соус и мед, заливаем курицу и тушим 2 минуты до глазурирования.
  3. Овощи. Салат рвем руками, огурец нарезаем соломкой, черри — половинками.
  4. Сборка. На тарелку выкладываем листья салата, овощи, сверху — горячую курицу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем кунжутом.

Ранее мы готовили шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно.

салат
курица
соевый соус
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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