Как приготовить дома салат из рыбных консервов? Блюдо получится вкусным, а вы не потратите много времени на готовку. Знакомьтесь с интересным рецептом в нашем материале.
Ингредиенты
- Рыбные консервы (тунец, скумбрия или другие по вкусу) — 1 банка
- Огурцы маринованные — 2 шт.
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Лук репчатый — 1 шт.
- Греческий йогурт — 2–3 ст. л.
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) — для украшения
Способ приготовления
Откройте банку с рыбными консервами, слейте жидкость.
Мелко нарежьте огурцы и лук.
В большой миске смешайте рыбные консервы, нарезанные огурцы, кукурузу и лук.
Добавьте йогурт, соль, любимые специи и перец по вкусу. Как следует перемешайте все ингредиенты.
Переложите салат из рыбных консервов в глубокую тарелку или салатницу.
Украсьте зеленью (укропом, петрушкой) перед подачей.
Вот дополнительная информация о салате с рыбными консервами:
- калорийность — 60 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1,5 часа.
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