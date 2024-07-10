Салат из рыбных консервов: легкий рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как приготовить дома салат из рыбных консервов? Блюдо получится вкусным, а вы не потратите много времени на готовку. Знакомьтесь с интересным рецептом в нашем материале.

Ингредиенты

Рыбные консервы (тунец, скумбрия или другие по вкусу) — 1 банка

Огурцы маринованные — 2 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Греческий йогурт — 2–3 ст. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — для украшения

Способ приготовления

Откройте банку с рыбными консервами, слейте жидкость.

Мелко нарежьте огурцы и лук.

В большой миске смешайте рыбные консервы, нарезанные огурцы, кукурузу и лук.

Добавьте йогурт, соль, любимые специи и перец по вкусу. Как следует перемешайте все ингредиенты.

Переложите салат из рыбных консервов в глубокую тарелку или салатницу.

Украсьте зеленью (укропом, петрушкой) перед подачей.

Вот дополнительная информация о салате с рыбными консервами:

калорийность — 60 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1,5 часа.

Ранее мы рассказывали, как приготовить красную рыбу в духовке.

Читайте также:

Легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом

Рецепты маринадов на скорую руку: для курицы, мяса, рыбы

Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы

Американские хот-доги: простой рецепт булочки с сосиской

Готовим тефтели в духовке: простой рецепт вкусного блюда