Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы

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Форель — это полезная красная рыба, богатая витаминами, жирными кислотами, минералами. Как приготовить блюдо из нее очень быстро? Делимся простым рецептом форели в сметанном соусе. Займет всего полчаса.

Ингредиенты

Для рыбы:

форель — 2 средних стейка;

лимон — 1 шт.;

соль, приправы, перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Для соуса:

сметана 10 или 15% — 100 г;

перец, приправы, соль — по вкусу;

горчица — 2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

травы — по вкусу.

Способ приготовления

Промойте форель под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Нарежьте лимон на тонкие кружочки.

Посолите и поперчите форель как следует как снаружи, так и внутри. Слегка сбрызните лимонным соком.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Обжарьте форель с каждой стороны до золотистой корочки (в зависимости от толщины форели, это может занять около 4–5 минут с каждой стороны).

Когда форель готова, аккуратно переложите ее на тарелку.

Приготовьте соус: смешайте сметану, приправы, горчицу, лимонный сок, нарубленную зелень. Хорошенько перемешайте.

Полейте соусом рыбу.

Посмотрите еще важную информацию об этом блюде:

калорийность — 50 ккал на 100 г;

время приготовления — около 20–30 минут.

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