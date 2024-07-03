Гастроэнтеролог рассказала, можно ли сочетать рыбные и молочные продукты Гастроэнтеролог Немальцева: можно сочетать рыбные и молочные продукты

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Миф о том, что нельзя сочетать рыбные и молочные продукты, на самом деле не совсем соответствует действительности, рассказала MIR24.TV детский гастроэнтеролог Татьяна Немальцева. По ее словам, в некоторых кухнях народов мира такое сочетание может считаться традиционным.

Миф о категорической несочетаемости рыбных и молочных продуктов действительно очень распространен в нашей культуре питания. И дело здесь, скорее, именно во вкусовых предпочтениях. Многим людям сочетание рыбы и молока кажется не самым привлекательным именно с точки зрения вкуса, — объяснила медик.

Гастроэнтеролог отметила, что такая комбинация может привести к негативным последствиям, если у человека есть проблемы с пищеварением и непереносимость определенных продуктов. Кроме того, лучше соблюдать оптимальные пропорции нутриентов при комбинации продуктов. Если использовать «метод здоровой тарелки», можно придерживаться сбалансированного питания и не превышать рекомендуемую норму калорий.

Употребив соленую, острую и пряную рыбу в сочетании с кисломолочными продуктами, особенно в большом количестве, человек с гастритом и другими заболеваниями ЖКТ действительно рискует получить неприятные последствия, — подытожила Немальцева.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что популярный миф о том, что чай в пластиковых пакетиках-пирамидках может привести к развитию рака, не соответствует действительности. По его словам, угрозу развития онкологии, скорее всего, стоит ждать от канцерогенных веществ, которые выделяются при заваривании пакетика чая.