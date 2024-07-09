Красная рыба в духовке: простой рецепт лосося с лимоном и специями

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Красная рыба — очень полезный и вкусный продукт. Как приготовить ее быстро и просто дома? Попробуйте запечь филе лосося в духовке. Приводим простой рецепт, с которым справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

Филе лосося (можно взять другую красную рыбу) — 500 г

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Зелень — на украшения

Способ приготовления

Выложите филе лосося в форму с пергаментом.

Полейте филе оливковым маслом.

Добавьте соль, перец, любую приправу для лосося.

Отправьте ингредиенты в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Пусть лосось останется там на 20–25 минут.

Когда это время закончится, оставьте рыбу еще минут на 10 в выключенной духовке, чтобы она дошла.

Подавайте, украсив блюдо зеленью и лимоном по вкусу.

Вот полезная информация о лососе в духовке:

калорийность — 140 ккал на 100 г;

время приготовления — около 40 минут.

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