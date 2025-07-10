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10 июля 2025 в 19:45

С этим маринадом курица покроется блестящей глазурью: рецепт на целую тушку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченная целиком курица в медово-апельсиновом соусе — это сочетание хрустящей золотистой кожицы с карамельными нотками и невероятно сочного мяса, пропитанного цитрусовым ароматом.

Рецепт на целую тушку: для маринада смешайте сок 2 апельсинов, 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. горчицы, 3 измельченных зубчика чеснока и щепотку розмарина. Тушку курицы (1,5–2 кг) натрите солью внутри и снаружи, обильно полейте маринадом, оставьте на 1 час (или на ночь в холодильнике).

Запекайте в духовке при 180 °C 1–1,5 часа, каждые 20 минут поливая выделившимся соком. В последние 10 минут увеличьте температуру до 200 °C для образования румяной корочки.

С этим маринадом во время приготовления курица покроется блестящей глазурью. Подавайте с запеченными овощами, полив остатками соуса. Это блюдо достойно как семейного удина, так и праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить лимонную курицу с хрустящей корочкой: рецепт, который невозможно испортить.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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