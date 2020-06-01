Ржевский мемориал откроют в день начала Великой Отечественной войны

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22 июня состоится долгожданное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, перенесённое из-за пандемии коронавируса. На торжественной церемонии собирается присутствовать Владимир Путин.

В пресс-службе Кремля отметили, что в этот же день освятят Главный храм Вооружённых сил. Дмитрий Песков рассказал, что «в планах президента посетить и храм, и новый мемориал».

22 июня — дата начала Великой Отечественной войны, в России она отмечается как День памяти и скорби. Поэтому не случайно именно на неё перенесли открытие мемориального комплекса, которое ранее было запланировано на День Победы.

Ржевский мемориал Советскому солдату создан на месте ожесточённых боев 1942–1943 годов. Авторы проекта — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Все работы велись на частные добровольные пожертвования, и этот факт как нельзя лучше говорит о значении данного памятника для страны и её граждан.

Комплекс увековечивает память героев Красной армии, сдерживавших врага 14 месяцев, что позволило отвлечь массовые силы противника от Сталинграда и повлиять на весь на ход боёв на южном фланге. Цена этого подвига — более миллиона жизней советских солдат, и это только по официальным данным. В советское время значение Ржевской битвы замалчивали из-за огромных человеческих потерь. Однако в настоящее время на территории области ведутся активные раскопки, рассекречиваются архивные документы, позволяющие пролить свет на эти когда-то позабытые страницы истории.

Памяти павших посвящён и художественный фильм «Ржев», вышедший на экраны в декабре 2019 года, телепремьера киноленты состоялась на канале «Россия 1» 8 мая 2020 года. Военная драма основана на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» и снята по инициативе и при финансировании петербуржского предпринимателя Евгения Пригожина, чей дед был участником боёв подо Ржевом. В киноленте представлена история одного дня, в течение которого бойцы защищают деревню. Несмотря на большие потери в роте, герои вступают в схватку с преобладающим по численности и вооружению врагом и одновременно учатся доверять друг другу. Картина была тепло принята зрителями и вызвала положительные отклики у ветеранов.

Несмотря на то что из-за распространения коронавируса День Победы россияне отмечали дома, юбилей Победы и запланированные мероприятия состоятся летом. Владимир Путин уже объявил выходным 24 июня — дату легендарного Парада Победы 1945 года. В этот день состоится 75-й парад Победы на Красной площади, а вечером пройдёт оружейный салют.