РЖД начали восстанавливать железные дороги в Армении РЖД начали восстанавливать пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении

Сотрудники компании «Российские железные дороги» начали восстанавливать пути, пострадавшие от наводнения в Армении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрея Матвеева. По его словам, договоренность об этом была достигнута с заместителем премьер-министра республики Мгером Григоряном.

В соответствие с договоренностями <...> специалисты ОАО «РЖД» оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей Республики Армения, — отметил Матвеев.

Отмечается, что восстановление финансирует Москва. Матвеев подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы железнодорожное сообщение восстановилось как можно скорее.

Ранее МЧС России выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий паводков. Сильные ливни вызвали потопы в двух областях республики. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились, затопив ряд населенных пунктов. Дороги государственного назначения М-6 и М-4 получили повреждения.

Сотни человек были эвакуированы на севере Армении. По предварительным данным, из опасных районов вывезены 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин, двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из поселка Агарцин.