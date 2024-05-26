Сотни человек эвакуировали в Армении из-за наводнения Более 230 человек эвакуировали на севере Армении из-за наводнения

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Более 230 человек эвакуированы на севере Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД страны. Меры приняты в связи с наводнением в республике.

По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин, двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из поселка Агарцин, — говорится в сообщении.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома местных жителей оказались затоплены, перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали 155 человек. По данным службы гражданской обороны региона, 94 гражданина числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших в результате наводнения по-прежнему составляет 806 человек. Стихия стала сильнейшей в своем роде с 1941 года. Предполагается, что количество жертв наводнения может увеличиться.

Кроме того, наводнения на западе Афганистана ранее унесли жизни не менее 50 человек. Представитель правоохранительных органов Абдур Рахман Бадри сообщил, что еще несколько числятся пропавшими без вести. Около двух тысяч домов были разрушены.