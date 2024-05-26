Россия предложила помощь Армении МЧС России предложило помочь Армении в ликвидации последствий наводнения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МЧС России выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства. Сильные ливни вызвали потопы в двух областях республики. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились, затопив ряд населенных пунктов. Дороги государственного назначения М-6 и М-4 получили повреждения.

В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Ранее сотни человек были эвакуированы на севере Армении. По предварительным данным, из опасных районов вывезены 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин, двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из поселка Агарцин.

Также наводнения на западе Афганистана унесли жизни не менее 50 человек. Представитель правоохранительных органов Абдур Рахман Бадри сообщил, что еще несколько числятся пропавшими без вести. Около двух тысяч домов были разрушены.